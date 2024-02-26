Это необратимо? Какие изменения в мозге на самом деле вызывает коронавирус

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 35 0

Nature: коронавирус способен оказывать серьезное влияние на работу мозга

Это необратимо? Какие изменения в мозге на самом деле вызывает коронавирус

Фото: www.globallookpress.com / Noel Hendrickson

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К каким выводам пришли исследователи?

COVID-19 может сильно повлиять на работу мозга у пациентов, которые переболели этим недугом. Директор Лаборатории инфекционной нейробиологии Ливерпульского университета профессор Бенедикт Майкл подтвердил, что даже после перенесенной инфекции в голове сохраняются маркеры повреждения.

Журнал Nature пишет, что ученым удалось выяснить следующее: после острой фазы COVID-19 процесс повреждения головы продолжается. Особенно это характерно для пациентов, которые переживали воспаление мозга или инсульт — образцы для исследования взяли у более чем 800 пациентов с коронавирусом.

«Это исследование показывает, что маркеры повреждения головного мозга остаются в крови через несколько месяцев после инфекции COVID-19, даже у пациентов с минимальными симптомами. Это может указывать на продолжающееся воспаление и повреждение головного мозга, которые могут не обнаруживаться стандартными методами анализа крови», — сказал Майкл.

Исследователи отметили, что обнаруженные маркеры могут помочь при разработке терапии COVID-19 и других заболеваний, которые вызывают проблемы с мозгом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, куда пропала память после COVID-19.

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