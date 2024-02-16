Ушла, но может вернуться: куда пропала память после ковида

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Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Журналист редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 54 0

Терапевт Черненко: память после ковида пропадает не навсегда

Ушла, но может вернуться: куда пропала память после ковида

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Терапевт Елена Черненко в интервью 5-tv.ru рассказала об особенностях реабилитации после коронавирусной инфекции в зависимости от возраста пациентов и привела упражнения для восстановления памяти.

Давно известно, что коронавирусная инфекция чревата осложнениями: даже те, кто ранее не жаловались на проблемы со здоровьем, описывают появление различных симптомов после перенесенного заболевания — от одышки и выпадения волос и зубов до панических атак, потери памяти и нарушения сна. Терапевт Елена Черненко эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала об особенностях реабилитации когнитивных функций после коронавирусной инфекции в зависимости от возраста пациентов и привела упражнения для восстановления памяти.

Почему возникают постковидные проблемы с памятью, или, как их еще называют медики, когнитивные нарушения?

Первая и основная причина — снижение уровня кислорода. В группу риска попадают те, у кого было большое поражение легких, и кислород — сатурация крови — падала ниже 95%. У таких пациентов когнитивные нарушения выражаются в нарушениях сна и памяти, прежде всего, кратковременной. Обычно переболевшие начинают жаловаться на то, что стали медленнее соображать и хуже запоминать.

Вторая причина — проникновение вируса в головной мозг и связанные с этим различные процессы, которые еще до конца не изучены медиками. Тем не менее специалисты утверждают, что новый вирус оставляет свой след. Насколько он будет глубоким и разрушительным — зависит от возраста человека.

«Как правило, в молодом возрасте это не опасно, и здоровье достаточно быстро восстанавливается. Однако, чем старше возраст, тем медленнее будет идти восстановление когнитивных функций», — пояснила врач.

По мнению эксперта, никакие лекарства в таком случае не возымеют должного эффекта, самый лучший выход из сложившейся ситуации — тренировка памяти.

Советы

  • Если вы никогда не занимались разгадыванием кроссвордов — самое время начинать;
  • Если являетесь давним любителем сверять слова по вертикали и горизонтали — освойте новый вид кроссвордов;
  • Переложите привычные вещи с одного места на другое, чтобы мозг тренировался и запоминал, где они теперь находятся;
  • Изучайте и используйте новые языки, старайтесь запоминать иностранные слова.

Эти и другие виды тренировки памяти — сейчас их очень много, в том числе в приложениях на смартфонах — можно использовать для того, чтобы побыстрее восстановить мыслительные функции.

«Следите за своим сном, за артериальным давлением и за уровнем холестерина — это также поможет сохранить вашу память и необходимые функции», — добавила врач-терапевт Елена Черненко.

Чтобы быть в трезвом уме и в доброй памяти, старайтесь не переживать: в течение нескольких месяцев, максимум — год, все функции обычно восстанавливаются. Дело в том, что наш мозг обладает самой высокой пластичностью и поэтому быстрее всего восстанавливает свои функции. Вам нужно лишь помочь ему, тренируя память. Не откладывайте, займитесь собственным здоровьем, и результат не заставит себя ждать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если «склероз» замучил и как определить у себя и близких начало деградации функции памяти, а также отсрочить разрушительные заболевания головного мозга.

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