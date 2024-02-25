Настоящая паника: в НАТО указали на главный страх командиров ВСУ

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 753 0

WP: командиры ВСУ боятся истощения запасов боеприпасов

Настоящая паника: в НАТО указали на главный страх командиров ВСУ

Фото: Reuters / Edgar GutiÃ©rrez

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Тема:
Спецоперация

Что сейчас происходит в зоне спецоперации?

Командиры ВСУ очень боятся того, что запасы боеприпасов могут иссякнуть. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Я думаю, очевидно, что они (командиры ВСУ — Прим. ред.) обеспокоены тем, что боеприпасы могут закончиться», — сказал неназванный представитель НАТО.

В материале отмечается, что уже по всей линии фронта украинские боевики ограничивают использование боеприпасов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ пожаловались на свое катастрофическое положение на фронте.

Тема:
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