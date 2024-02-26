В обтягивающем платье: Кузьмина похвасталась фигурой после вторых родов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 71 0

Актриса Кузьмина показала фигуру после вторых родов

В обтягивающем платье: Кузьмина похвасталась фигурой после вторых родов

Фото: Instagram* / kuzmummy

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Звезда примерила на себя образ Мэрилин Монро.

Звезда «Кухни» и «Чебурашки» Ольга Кузьмина, ставшая во второй раз мамой всего четыре месяца назад, уже вернула привычную фигуру и похвасталась этим перед поклонниками. Артистка перевоплотилась в голливудскую диву Мэрилин Монро.

«Давненько у меня не было фотосессий! Если возвращаться после продолжительного перерыва, то только так. Пока ждем результат съемки, делюсь с вами бэками. Идет мне такой образ?» — обратилась она к интернет-пользователям.

Для съемки она облачилась в обтягивающее черное платье, надела туфли на высоком каблуке, а волосы изящно завила. Поклонники не смогли пройти мимо такой яркой фотосессии.

«Вы такая молодец! Недавно родили, а уже в такой форме. Прекрасный образ и активная молодая мама»;

«Невероятная эстетика и роскошь»;

«Это самое лучшее, что я видела за последние месяцы», — восхитились пользователи сети.

К слову, о своей беременности Кузьмина объявила накануне 36-летия. Отцом дочери Миры-Марии стал шоумен Евгений Апанасевич.

Влюбленные поженились в июле — свадьба была скромной, без пафоса. Также у артистки есть сын Гордей от экс-супруга Алексея Терещенко — они сохранили приятельское общение ради чада и оставили все обиды в прошлом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого балерина Анастасия Волочкова обвинила в неудавшейся личной жизни.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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