Суд признал геноцидом действия нацистов на территории ЛНР во время ВОВ

Суд в ЛНР признал геноцидом советского населения действия нацистов на оккупированных территориях республики в 1942–1943 годах. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры России.

Отмечается, что данная местность во времена ВОВ носила название Ворошиловградская область.

Верховный суд ЛНР удовлетворил заявление прокуратуры, которое было подготовлено по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова. Действия фашистов и их пособников на территории области были признаны военными преступлениями. Было доказано, что оккупанты применяли карательные меры в отношении мирного населения и пленных советских военных.

«Так, жителей выгоняли из домов, отбирали у них продукты питания, одежду и обувь, использовали их в качестве бесплатной рабочей силы», — отметили в суде

Было установлено, что в период оккупации в городах и районах сегодняшней Луганской народной республики количество жертв достигало 99 тысяч человек. Это доказывают архивные документы и показания свидетелей, которые предоставила прокуратура ЛНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд признал геноцидом преступления нацистов в Курской области в годы ВОВ.