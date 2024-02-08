Суд признал геноцидом преступления нацистов в Курской области в годы ВОВ

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

В 1941-1943-х погибло не меньше 237 тысяч мирных жителей. Сегодня Курск отмечает 81-ю годовщину со дня освобождения города.

Фото, видео: © РИА Новости; Telegram / Официальный телеграм-канал Генеральной прокуратуры Российской Федерации / genprocrf; 5-tv.ru

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Курский областной суд признал геноцидом советского народа зверства немецко-фашистских захватчиков и их пособников в регионе в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в Telegram-канале судебной системы области.

«Признать установленные и вновь выявленные преступления <…> военными преступлениями и преступлениями против человечности, … геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР, — народов Советского Союза», — говорится в сообщении.

Суд принял 9 ноября 2023 года от прокуратуры заявление с просьбой признать геноцидом зверства, которые совершали немецко-фашистские захватчики в Курской области в период с 1941 по 1943 год. На первом заседании губернатор Роман Старовойт поведал о массовых расстрелах мирных жителей, казнях заложников и полном уничтожении десятков населенных пунктов в регионе. Показания дали свидетели этих преступлений и молодые родственники уже умерших очевидцев.

Вместе с тем предоставлялись документы Государственным архивом области, архивом УФСБ и другими организациями. Согласно расчетам историков, в те годы погибло не меньше 237 тысяч мирных жителей. Всего от действий нацистов пострадало свыше 703 тысячи людей, включая военнопленных, и еще более 38,7 тысячи трудоспособных советских граждан вывезли в Германию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Курск отмечает 81-ю годовщину со дня освобождения города от фашистов. Советским солдатам удалось выбить врага из города всего за два дня.

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