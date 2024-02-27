Невероятная схватка: на Играх будущего состоялся финал битвы роботов

Сражение было между командами из Индии и России.

В Казани на Играх будущего определили лучшего робота. В финале грандиозной битвы умов и механизмов сошлись команды из Индии и Санкт-Петербурга.

Нашим инженерам до победы не хватило совсем чуть-чуть, однако это никак не повлияло на зрелищность соревнования. Схватка на ринге была жаркой и впечатляющей — в этом убедился корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

В финале битвы роботов накал страстей не меньше, чем в боксе! Да и задачи примерно те же: отправить соперника в нокаут.

Сделать это нужно всего за три минуты, на пуленепробиваемом ринге жарко. В борьбе за первенство у роботов команд из Индии и Санкт-Петербурга отказали устройства, которые наносят сопернику удар.

Но индусы оказались хитрее. Они затащили машину россиян в ловушку, установленную на ринге.

«У робота полный привод. В Индии мы специализируемся на оборонительных роботах. Таким образом, мы хорошо знакомы с полным приводом по сравнению с другими конкурентами, которые в основном имеют привод на два колеса», — говорит участник команды «Ds Robotics» из Индии Сактикумаран Дашанамурти.

Это и помогло одержать победу. За первое место индийцы получили 175 тысяч долларов.

Внимание россиян к битве роботов привлечь точно удалось. Все билеты на бои роботов раскупили.

Финала битвы роботов, без преувеличения, ждали все поклонники Игр будущего. О том, что это самые зрелищные соревнования, говорит их популярность.

Трансляции матчей смотрят больше миллиона человек — и это данные только о количестве российских зрителей. Второе место заняла команда «Daddy Bots» — подготовке к битве они посвящали все свободное время.

«Каждый из команды вложил частичку души и частичку своей жизни, потому что это почти год непрерывной бессонной работы, которая вся воплощается в этих трех минутах. Все ради этого, ради трех минут», — говорит капитан команды из Петербурга Артем Юмашев.

В этих соревнованиях участвовали команды из России, Индии, Чили, Арабских Эмиратов, Китая. Последние вылетели из состязания сразу.

На финал пришли поддержать российские команды. На светодиодной панели их робота — бегущая строка со словами «Спасибо русским братьям».

«У нас смешанные чувства. С одной стороны, мы чувствуем горечь и досаду от того, что в первый день мы, к сожалению, проиграли. Но, с другой стороны, мы рады и счастливы оттого, что смогли как можно ближе пообщаться с русским народом, смогли познакомиться с их теплотой и открытостью», — говорит участник битвы роботов из Китая Янт Цзяцзюнь.

За рубежом проводить битву роботов и транслировать ее по телевизору начали еще в конце прошлого века. Это российское состязание — в новинку.

И не успела отечественная битва роботов закончиться, зрители уже начали говорить: нужно больше таких соревнований. Хоть изначально и относились к ним с долей иронии и сомнений, что спорт может быть таким.