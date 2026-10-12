Российским гимнастам не выдали визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах

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Ранее россиян допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Россию могут оставить без чемпионата мира по спортивной гимнастике. Как сообщили «Известиям» в федерации по этому виду спорта, до сих пор нашим атлетам не выдали визы. Сборная не смогла вылететь в Нидерланды, хотя планировала сделать это сегодня.

Сейчас гимнасты тренируются на своей базе в Подмосковье. Турнир в Роттердаме должен начаться в субботу. Это главный старт сезона: там разыграют 14 комплектов наград и первые командные путевки на Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

Ранее исполком международной федерации допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном нашей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Еврокомиссия планирует ужесточить визовые правила для жителей России, и нововведения могут вступить в силу уже в январе 2027 года. За ужесточение мер выступают, в частности, Швеция, Польша и Эстония, которые считают действующих правил недостаточными для предотвращения «российской угрозы».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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