«Точка» выплатит восемь миллиардов рублей, чьи счета были открыты на базе «КИВИ»

Банк «Точка» выплатит своим клиентам в общей сумме восемь миллиардов рублей, которые были заблокированы на счетах в «КИВИ Банка» после отзыва лицензии. Об этом «Известиям» сообщили в компании.

Выплаты коснуться тех предпринимателей, чьи потери не покрываются выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Первые выплаты планируют произвести уже 5 марта.

«Взять на себя значительный риск, но как можно быстрее решить проблему клиента — дело принципа. Для нас клиент дороже денег», — сказал СЕО «Точки» Андрей Завадских.

Всего на лицензии у «КИВИ Банка» были открыты счета порядка 20 тысяч клиентов — это 3% от общего числа клиентов «Точки». До осени 2021 года «КИВИ» владела 40% доли в «Точке», но позже эта доля была продана банку «Открытие». В начале этого года банк «Точка» получил собственную банковскую лицензию, но часть клиентов продолжила обслуживаться в «КИВИ Банке».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могут появиться сайты-двойники «КИВИ Банка».