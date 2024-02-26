Россиян предупредили о появлении сайтов-двойников «КИВИ Банка»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 36 0

Отмечается, что создают платформы мошенники с целью наживы. Какую схему они придумали?

Россиян предупредили о появлении сайтов-двойников «КИВИ Банка»

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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На просторах интернета стали появляться поддельные сайты лишенного лицензии «КИВИ Банка». Об этом россиян предупредили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

На фоне ситуации с кредитной организацией активизировались мошенники. Они, как отмечают эксперты, уже создали в сети большое количество сайтов-двойников «КИВИ Банка», где предлагают помощь в выводе средств, оставшихся на кошельках клиентов.

«Все эти предложения нелегальны и поступают от лица мошенников с целью наживы. Они собирают средства за услуги и перестают выходить на связь», — предупредили в АСВ.

Россиянам также напомнили, что всю информацию о выводе средств уже предоставили официально. Как отмечали в Центробанке России, у «КИВИ Банка» хватит средств для, чтобы вернуть деньги своим клиентам.

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Напомним, кредитная организация, несмотря на предостережения Центробанка, продолжала использовать различные «серые» схемы. В результате Банк России принял решение о лишении лицензии и прекращении работы «КИВИ».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, вернут ли средства клиентам лишенного лицензии «КИВИ Банка».

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