Скидка за скорость: в России предложили снизить штраф за неоплаченную парковку

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В Госдуме предложили снизить штрафы за неоплаченную парковку

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Сумму взыскания могут уменьшить на 50%.

Для российских водителей предлагают снизить штраф за неоплаченную парковку. Условия привлекательные: сумму взыскания хотят уменьшить сразу вдвое. Но только если нарушитель переведет деньги в течение 20 дней с момента получения уведомления.

Как выяснили «Известия», соответствующий законопроект уже разработан. Сейчас регионы сами устанавливают штрафы за неоплату парковки. В Москве, например, эта сумма составляет пять тысяч рублей. В Петербурге меньше — три тысячи рублей. При этом никаких скидок, как за большинство других штрафов, сейчас не предусмотрено.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили эвакуировать авто за перевозку детей без кресел. Это связано с ростом числа ДТП с участием несовершеннолетних — их количество выросло на 8% только за 2023 год.

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