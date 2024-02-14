В Госдуме предложили эвакуировать авто за перевозку детей без кресел

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А забрать можно будет только после устранения замечаний.

Фото, видео: Белицкий Антон / ТАСС; 5-tv.ru

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Бурные обсуждения вызвал безрассудный поступок автолюбительницы в Казани. Женщина за рулем посадила на колени малыша и ездила так по городу.

Теперь ее ищут сотрудники ГИБДД, чтобы привлечь к административной ответственности. Возможно, вскоре одним штрафом за подобное нарушение отделаться не получится.

В Госдуму внесен законопроект, который ужесточает наказание за неправильную перевозку ребенка. Как пишут «Известия», это связано с ростом числа ДТП с участием несовершеннолетних — за прошлый год на 8%.

Теперь, если в машине не окажется детского кресла, ее могут эвакуировать на спецстоянку. А забрать можно будет только после устранения замечаний.

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