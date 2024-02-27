Два приложения для переводов и платежей пропали из магазина AppStore

О каких мобильных продуктах идет речь?

Из магазина приложений AppStore пропали приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «Привет!» и «СБПэй». Об этом стало известно 27 февраля.

Данные приложения не отображаются в списке доступных к скачиванию из магазина приложений для мобильных устройств на базе IOS. При этом они по-прежнему есть в Google Play.

Кроме того, стало известно об исчезновении мобильного приложения «Автодор» из магазинов AppStore и Google Play. В списке доступных к скачиванию продуктов они не отображаются. Однако на сайте «Автодора» есть веб-версия для личного кабинета для «яблочников». Еще присутствует инструкция по установке приложения на Android.

Ранее 5-tv.ru писал, что в конце января Сбербанк выпустил новое приложение для пользователей iPhone.