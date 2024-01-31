Сбербанк выпустил новое приложение для пользователей iPhone

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Евгения Романова
Евгения Романова 71 0

Нужно ли клиентам срочно переходить на новый формат?

Сбербанк выпустил новое приложение для пользователей iPhone

Фото: Алексей Андронов / ТАСС

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Сбербанк заявил о разработке нового приложения для пользователей устройств с оперативной системой IOS. Об этом сообщила пресс-служба банка в Telegram-канале.

«Старые версии приложения для iOS скоро перестанут работать. Установите свежую версию уже сейчас», — говорится в сообщении.

Приложение называется «Учет Онлайн». Оно уже доступно в Apple Store.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в приложении «Сбербанк Онлайн» на Android появились новые функции. Больше всего в обновленном приложении изменился кошелек с картами. Как объяснили в компании, теперь самый нужный раздел «Сбербанк онлайн» вмещает в себя более двух карт, а также показывает общую сумму по ним. Однако на этом новшества не заканчиваются.

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