ФАС возбудила дело в отношении «Сбербанка» из-за нарушений в рекламе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 89 0

Важную информацию клиентам передавали мелким штрифтом.

ФАС возбудила дело в отношении «Сбербанка» из-за нарушений в рекламе

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В отношении «Сбербанка» возбуждено дело по фактам нарушения Закона «О рекламе». Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Поводом стала реклама, на которую пожаловался гражданин. Он обратил внимание на то, что важная информация передавалась трудно читаемым шрифтом, из-за чего получить полную информацию о рекламируемой услуге было сложно.

«В ФАС России поступила жалоба гражданина на рекламу „Сбербанка“, которая распространялась на рекламных конструкциях в Москве. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых. Однако данные об иных условиях, влияющих на получение дохода по вкладу, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом», — уточнили в ФАС.

Таким образом, кредитная организация нарушила Закон «О рекламе», не предоставив потребителю всю информацию о финансовом продукте. Возбуждено дело, после необходимых мероприятий будет принято решение о привлечении «Сбербанка» к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС возбудила дело в отношении компании «Яндекс». В службу тогда поступила жалоба на рекламу организации «Work 5», которая занимается предоставлением услуг по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ.

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ФАС возбудила дело в отношении «Сбербанка» из-за нарушений в рекламе

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