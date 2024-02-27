ФАС возбудила дело в отношении «Сбербанка» из-за нарушений в рекламе

В отношении «Сбербанка» возбуждено дело по фактам нарушения Закона «О рекламе». Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Поводом стала реклама, на которую пожаловался гражданин. Он обратил внимание на то, что важная информация передавалась трудно читаемым шрифтом, из-за чего получить полную информацию о рекламируемой услуге было сложно.

«В ФАС России поступила жалоба гражданина на рекламу „Сбербанка“, которая распространялась на рекламных конструкциях в Москве. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых. Однако данные об иных условиях, влияющих на получение дохода по вкладу, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом», — уточнили в ФАС.

Таким образом, кредитная организация нарушила Закон «О рекламе», не предоставив потребителю всю информацию о финансовом продукте. Возбуждено дело, после необходимых мероприятий будет принято решение о привлечении «Сбербанка» к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС возбудила дело в отношении компании «Яндекс». В службу тогда поступила жалоба на рекламу организации «Work 5», которая занимается предоставлением услуг по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ.