ФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу по написанию выпускных работ

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Компанию могут привлечь к административной ответственности.

ФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу по написанию выпускных работ

Фото: Васенин Виктор / ТАСС

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании «Яндекс». Как сообщает пресс-служба ФАС, причиной стало распространение ненадлежащей рекламы.

Отмечается, что в службу поступила жалоба на рекламу организации «Work 5», которая занимается предоставлением услуг по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Она распространялась в поисковой системе.

«Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом», — подчеркнули в ФАС.

Дело возбуждено по признакам нарушения закона «О рекламе» в отношении рекламодателя «Work 5» и рекламораспространителя ООО «Яндекс». Проводится проверка. Если ФАС установит нарушения, то организации привлекут к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС выявила доминирование Ozon и Wildberries на рынке маркетплейсов.

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