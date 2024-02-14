ФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу по написанию выпускных работ

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании «Яндекс». Как сообщает пресс-служба ФАС, причиной стало распространение ненадлежащей рекламы.

Отмечается, что в службу поступила жалоба на рекламу организации «Work 5», которая занимается предоставлением услуг по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Она распространялась в поисковой системе.

«Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом», — подчеркнули в ФАС.

Дело возбуждено по признакам нарушения закона «О рекламе» в отношении рекламодателя «Work 5» и рекламораспространителя ООО «Яндекс». Проводится проверка. Если ФАС установит нарушения, то организации привлекут к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС выявила доминирование Ozon и Wildberries на рынке маркетплейсов.