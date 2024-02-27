Новые правила: какие машины теперь не входят в программу льготного автолизинга

Пересмотрены условия господдержки для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Легковые машины больше не входят в программу льготного автолизинга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий Минпромторга России.

Теперь в списках только электрокары, беспилотники, а также все виды общественного транспорта и седельные тягачи российского производства. Сообщается также, что подобные меры решили принять, исходя из результатов мониторинга рыночной ситуации: чаще всего, легковые авто приобретают физлица, а не организации.

«Таким образом, и „Газель Некст“, и „Соллерс Атлант“, используемые для пассажирских перевозок, в настоящее время могут реализовываться со скидкой, субсидируемой за счет средств федерального бюджета», — уточняют в ведомстве.

Легковые машины до сих пор можно приобрести по программе льготного автокредитования.

Автолизинг подразумевает долгосрочную аренду, по условиям которой компания или частное лицо платит ежемесячные взносы, становясь хозяином транспорта после окончания договора. В условия льготного лизинга входит господдержка — компенсация в виде частичного возмещения расходов на аренду и содержание авто.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуме отказались включать в ОСАГО компенсацию за упавшие на авто сосульки.