В Госдуме отказались включать в ОСАГО компенсацию за упавшие на авто сосульки. Поправки к закону предлагали внести из-за долгого процесса взыскания ущерба.

Сегодня ОСАГО охватывает только последствия ДТП, а вот если машина пострадала из-за упавшего дерева или льда с крыши, автовладелец вынужден судиться с управляющими компаниями самостоятельно. Часто это растягивается на годы.

Авторы законопроекта предлагали упростить эту процедуру и включить причиненный вред в ОСАГО, но профильный комитет Госдумы не поддержал поправку, так как в этом случае полис сильно подорожает.

Ранее 5-tv.ru писал, что огромная сосулька едва не убила Юрия Лозу в день рождения. Он чудом остался жив. А вот его дорогой иномарке повезло меньше — лобовое стекло машины разбито вдребезги.