«Разделяют ценности»: Лавров заявил о провале проводимой на Западе русофобской политики

У России есть множество настоящих, проверенных временем друзей, подчеркнул министр.

Попытки Запада запретить другим странам сотрудничество с Россией никого не останавливают. Очередное свидетельство этому — Второй конгресс Международного движения русофилов.

Форум открылся в Москве и собрал 350 делегатов из 130 стран. Приветствие участникам направил президент России Владимир Путин, отметив, что русофильское движение помогает распространять за рубежом объективную информацию о нашей стране и разоблачать пропагандистские мифы.

При этом о провале русофобской политики заявил, выступая на конгрессе, и глава российского МИД Сергей Лавров.

«У России действительно множество настоящих, проверенных временем друзей, повсюду, в том числе и в Соединенных Штатах, и в Европе. И все они не просто проявляют к нам интерес, но разделяют продвигаемые нами ценности, общие для всех мировых религий и цивилизаций. В целом, линия на отмену всего того, что так или иначе связано с нашей страной, потерпела полный крах», — сказал дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Черногории борются с русофобией.