«Вернуть дружественные отношения»: как в Черногории борются с русофобией

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Посол Масленников: в Черногории хотят нормализовать отношения с Россией

Фото, видео: mid.ru; 5-tv.ru

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Из-за антироссийских санкций страна потеряла уже четыре миллиарда евро.

Из-за антироссийских мер Черногория потеряла как минимум четыре миллиарда евро. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России в Подгорице Владислав Масленников.

Он также отметил, что возобновление прямого авиасообщения между странами сейчас маловероятно, так как местное правительство одержимо идеей уменьшить поток российских туристов. Хотя народ Черногории и не одобряет эти действия.

«И в российском, и черногорском обществе высок запрос на нормализацию отношений и возвращению традиционно дружественных и близких. Черногорским обществом отвергаются попытки местных политиков и СМИ, а также части иностранных дипломатов насаждать здесь русофобию», — прокомментировал Владислав Масленников.

По мнению дипломата, Евросоюз окончательно превратился в придаток НАТО. А расширение ЕС на Балканы может означать лишь одно — втягивание стран региона, в том числе Черногории, в противостояние с Россией.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия РФ якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины. Тем не менее Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Западные стран, пытаясь предотвратить обход Россией санкций, начали накладывать ограничения на третьи страны и организации, базирующиеся там. 

Ранее 5-tv.ru писал, что означает новое решение ЕС по замороженным активам России.

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«Вернуть дружественные отношения»: как в Черногории борются с русофобией

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