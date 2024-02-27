Лавров высказался о «мирном плане» Зеленского: «Нормальный человек понимает»

Украинский президент заявил, что собирается передать российской стороне некий документ из десяти пунктов, который подразумевает урегулирование конфликта. Но что это на самом деле?

Президент Украины Владимир Зеленский, обещающий передать России так называемый «план мира», на самом деле хочет выдвинуть очередной ультиматум. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, некий мирный план, который президент Украины собирается передать российской стороне во время второй конференции в Швейцарии, не имеет ничего общего с желанием главы киевского режима по-настоящему урегулировать конфликт.

«Он сказал, что это не будет считаться переговорами, но нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум, от ультиматума Зеленский никогда не отказывался, вся его формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом. Они пытаются завлечь на разные мероприятия для обсуждения вот этой бумаги как можно больше стран», — подчеркнул Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена, главой МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком.

Также Лавров обратил внимание, что на конференции в Швейцарии участие России не планируется, и «мирный план» хотят обсудить без нее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему попытки Зеленского навязать «формулу мира» обречены на провал.