Политик стремительно превращается в так называемую «хромую утку».

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет навязать России свою «формулу мира». Об этом 5-tv.ru заявил политолог Василий Колташов.

«Зеленский хочет, чтобы на основе его плана что-то обсуждалось, и его приглашение России выглядит как издевательство. Зеленский не может России навязать проект, который вообще не интересен России. Он почему-то считает, что кто-то придет и будет с ним разговаривать. Никто с ним не разговаривал прежде и не будет разговаривать теперь», — сказал специалист.

Раньше лидер Украины демонстрировал свою «формулу мира» только западным коллегам, но это совершенно ни к чему не привело. Зеленский также хотя бы был готов прислушиваться к другим странам в вопросе урегулирования конфликта.

Теперь же его волнуют только собственные идеи. Политолог заметил, что совсем скоро президент Украины потеряет свою легитимность.

Его полномочия истекают, а выборы на территории Незалежной отменили. Это отбивает у России желание разговаривать с Зеленским, ведь он скоро станет никем, считает Колташов.

При этом Зеленский уже надоел и странам НАТО. Участники военного блока, говорит политолог, не хотят видеть президента Украины на грядущем саммите, потому что обсуждение важных вопросов опять превратится в мольбу дать еще денег.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак допустил, что российские представители с высокой долей вероятности появятся на втором по счету саммите, посвященном «формуле мира», который планируется провести в Швейцарии.