«Дети — это наше будущее»: Кубок Аделины Сотниковой прошел в Москве

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 51 0

В Москве состоялся первый турнир по фигурному катанию Кубок Аделины Сотниковой

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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В столице уровень выступлений юных фигуристов растет каждый месяц.

В Москве состоялся первый турнир по фигурному катанию «Кубок Аделины Сотниковой». Олимпийская чемпионка эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru, почему ей важно быть сопричастной к взращиванию молодых талантов.

Задумка создать «Кубок Аделины Сотниковой» возникла еще летом.

«Спасибо Федерации фигурного катания города Москвы, что подтвердили эту идею. Так как десять лет спустя победы на Олимпиаде хотелось подарить деткам немного радости, счастья, прикоснуться к олимпийской медали, потому что у нас медали очень похожи на олимпийские. И хочется, чтобы детки это почувствовали, и чтобы эти соревнования сподвигли их на будущие победы», — отметила спортсменка.

Чтобы принять участие в турнире, необходимо было иметь разряд, начиная с третьего юношеского и заканчивая первым спортивным. Всего было около 600 заявок, до соревнований было допущено чуть больше 200 участников.

«Дети — это наше будущее, и хочется передать им только все самое лучшее», — уверена Аделина Сотникова.

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках города Москвы и главный судья «Кубка Аделины Сотниковой» Кирилл Устинов подчеркнул, что в столице уровень выступлений юных фигуристов растет каждый месяц.

«Мы все соревнуемся по правилам Единой всероссийской спортивной классификации. И там установлен минимум баллов и какие элементы можно исполнять, и ограничен максимум. <…> Если не ограничивать этот максимум, мне кажется, даже в юношеских разрядах мы с вами могли бы уже видеть и тройные, и четверные прыжки. А это, наверное, все-таки еще рано и вредит здоровью спортсмена», — считает Кирилл Устинов.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Сотникова рассказала о рождении ребенка и поездке в Донбасс.

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