Фигуристка Сотникова рассказала о рождении ребенка и поездке в Донбасс
Знаменитая спортсменка впервые стала мамой в октябре прошлого года.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала о рождении ребенка и своей поездке в Донбасс.
«В день, когда мы сделали последнее КТГ, врач сказал: „Еще недели две спокойно проходишь“. Мы приехали домой, и у меня начались схватки. Мы приехали в больницу, у меня сердце чуть не выскакивает. Кричала: „Мама!“ Родила, и мне сказали: десять из десяти [по шкале Апгар]. Вес 3 100, 50 сантиметров рост», — поделилась спортсменка в интервью блогеру Лилии Абрамовой.
По словам Сотниковой, отец ребенка — теннисист по имени Дмитрий. Новорожденного мальчика они назвали Андрианом.
Также фигуристка поделилась впечатлениями от поездки в Донбасс. Будучи на шестом месяце беременности, она побывала в Луганске на фестивале спорта. Большое впечатление на спортсменку произвели местные дети, которые, несмотря на ужасы и жестокость происходящего вокруг них, остаются людьми, которые хотят чего-то добиться в жизни.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аделина Сотникова показала отца своего ребенка на фото в соцсети.
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