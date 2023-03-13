Фигуристка Сотникова рассказала о рождении ребенка и поездке в Донбасс

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Иван Обухов
Иван Обухов 41

Знаменитая спортсменка впервые стала мамой в октябре прошлого года.

Фигуристка Сотникова рассказала о рождении ребенка и поездке в Донбасс

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала о рождении ребенка и своей поездке в Донбасс.

«В день, когда мы сделали последнее КТГ, врач сказал: „Еще недели две спокойно проходишь“. Мы приехали домой, и у меня начались схватки. Мы приехали в больницу, у меня сердце чуть не выскакивает. Кричала: „Мама!“ Родила, и мне сказали: десять из десяти [по шкале Апгар]. Вес 3 100, 50 сантиметров рост», — поделилась спортсменка в интервью блогеру Лилии Абрамовой.

По словам Сотниковой, отец ребенка — теннисист по имени Дмитрий. Новорожденного мальчика они назвали Андрианом.

Также фигуристка поделилась впечатлениями от поездки в Донбасс. Будучи на шестом месяце беременности, она побывала в Луганске на фестивале спорта. Большое впечатление на спортсменку произвели местные дети, которые, несмотря на ужасы и жестокость происходящего вокруг них, остаются людьми, которые хотят чего-то добиться в жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аделина Сотникова показала отца своего ребенка на фото в соцсети.

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