ВВС Германии по тревоге подняли истребители из-за российского Ил-20М

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 30 0

В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

ВВС Германии по тревоге подняли истребители из-за российского Ил-20М

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

Военно-воздушные силы (ВВС) Германии подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования ввиду обнаружения к юго-востоку от финской столицы Хельсинки российского военного самолета Ил-20М. Об этом сообщили в пресс-службе немецких ВВС.

«Наши истребители Eurofighter обнаружили к юго-востоку от Хельсинки российский самолет Ил-20М (COOT-A), не имеющий плана полета», — говорится в заявлении в соцсети Х.

Уточняется, что воздушные суда сил быстрого реагирования подняли с базы на севере Германии 26 февраля. Операция «была окончена штатно после установления визуального контакта с российским самолетом».

Дальнейших инцидентов, как подчеркивается, не последовало. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО заявили о перехвате российских Су-30 истребителями F-16 над Балтикой.

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