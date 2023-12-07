В НАТО заявили о перехвате российских Су-30 истребителями F-16 над Балтикой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 64 0

Истребители F-16 НАТО сопроводили российские самолеты над Балтикой

В НАТО заявили о перехвате российских Су-30 истребителями F-16 над Балтикой

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Авиация дежурных сил альянса была поднята в воздух с литовской авиабазы в Шяуляе.

Принадлежащие Бельгии истребители F-16 сопроводили два российских истребителя Су-30 над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщили в Объединенном воздушном командовании НАТО.

Западные самолеты были подняты в воздух с литовской авиабазы в Шяуляе с целью слежения за российскими воздушными судами. Бельгийские самолеты базируются в Литве для выполнения «натовских задач» в воздушном пространстве балтийских стран.

Инцидент произошел накануне, 6 декабря, уточнили в альянсе. F-16 опознали и сопроводили воздушные объекты, которые не выходили на контакт с гражданской авиадиспетчерской службой.

В Объединенном воздушном командовании НАТО добавили, что бельгийские ВВС заступили на службу — приняли обязанности по патрулированию неба над Балтикой — неделей ранее. Вчера они продемонстрировали свою готовность к реагированию.

Отмечается, что в этот день французские Mirage 2000-5, которые также находятся в Шяуляе, были приведены в состояние готовности ко взлету для сопровождения еще одного истребителя РФ, летевшего из Калининграда. Однако в воздух они подняты не были из-за «тактического развития ситуации».

Ранее 5-tv.ru писал, что российский МиГ-31 сопроводил американский Р-8А «Посейдон» над Баренцевым морем.

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