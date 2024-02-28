Деньги на ветер: как продавцы «успешного успеха» обманывают россиян

Обещают золотые горы, но исчезают после оплаты обучения — как не стать жертвой тренеров личностного роста?

Новые скандальные случаи в Интернете, связанные с продажей псевдотренингов. Жители Петербурга столкнулись с предпринимателями, которые обещали научить быстро и легко зарабатывать, а вместо этого транслировали рекламу или попросту исчезали. Деньги за это, конечно, никто не возвращал. Корреспондент «Известий» Александр Шпак выслушал истории.

Пройти марафон и зарабатывать полмиллиона в месяц — обещания модного коуча звучали так убедительно, что 80-летняя петербурженка Евгения Кошманова не смогла устоять. Приобрела онлайн-курс известного блогера и предпринимателя Романа Пузата (Ширяева). Хотела самостоятельно создавать сайты. Однако, мечты о прибыльном бизнесе разбились, едва женщина перевела на счет компании 25 тысяч рублей.

«Раздается телефонный звонок. Человек называется Виталием. А в фирме, куда я должна была платить, есть как раз менеджер Виталий. Я и сопоставила его звонок с этой фирмой», — рассказывает потерпевшая Евгения Кошманова.

Осознание пришло поздно. Курс «100 тысяч рублей на сайтах» Евгения так и не получила, как и не смогла вернуть деньги. Написала заявление в прокуратуру. По словам менеджеров, женщина якобы на самом деле перевела средства мошенникам, а на их счет оплата не поступала. Соответственно и услугу оказывать не стали. Пока сотрудники компании ссылаются на киберпреступников, сам создатель марафона эту ситуацию называет «потребительским экстремизмом».

«Человек приходит, берет программу, через какое-то время оформляет юридический возврат, получает его. Каждый раз он так бесплатно проходит программы, и, если везет, то за моральный или материальный ущерб получает от 20 до 50 тысяч. Некоторые люди на это живут», —прокомментировал интернет-предприниматель Роман Ширяев.

На сайте тренера по богатству больше полусотни историй успешных IT-специалистов с большим заработком из разных частей страны. Однако Марина из Иркутска в их число не вошла. Женщина решила зарегистрироваться на бесплатный вебинар, но после авторизации ее ждал сюрприз.

«Изначально был разговор про бесплатный вебинар, когда я зарегистрировалась, пришло подтверждение, что нужно оплатить тысячу рублей — это вступительный взнос. Мол потом эту тысячу вы можете вернуть», — вспоминает Марина Колбина.

Обещания вернуть деньги, по словам Марины, оказались фальшивыми, а информация, которую транслировали на вебинаре — пустой.

«Начал говорить: купите мои курсы, вы станете специалистом. По кругу — купите-купите. Информации никакой не давал. Ничего интересного не происходило. Я минуте на 15-20 оттуда вышла», — отмечает потерпевшая.

Марина не единственный недовольный клиент. На просторах интернета уже несколько десятков подобных отзывов.

«Если у вас много денег и не знаете, куда их пристроить — купите курс у Пузата. Курс состоит из устаревшего материала, которого на просторах Интернета очень много и бесплатно. Будете смотреть неинформативные видеоролики и осознавать», — пишут в отзывах к курсу.

«Обещал вернуть деньги, если пойму, что не мое, но на это не рассчитано. Разводить на деньги — это их заработок. Три дня интенсива про мотивацию, и опять разводят на деньги. Три дня платных курсов в записи», — отмечает другой пострадавший.

Несмотря на большое количество недовольных, сайт по продаже тренингов продолжает работать. И ежедневно туда обращаются новые клиенты, желающие разбогатеть, забывая при этом народную мудрость про бесплатный сыр и мышеловку.