Праздник близко: что подарить женщине на 8 Марта

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 16 0

В Международный женский день мужчины чаще всего балуют представительниц прекрасного пола цветами. Но если вы хотите сделать более оригинальный подарок, то стоит выбрать его заранее.

Праздник близко: что подарить женщине на 8 Марта

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Подготовка к 8 Марта — это всегда трудное испытание для мужчин. Чтобы облегчить им поиски, URA.RU составил список подарков, которые могут порадовать ваших близких и родных дам.

Конечно, самая любимая и дорогая женщина в жизни любого человека — это мама. Ее можно порадовать ювелирным украшением, ароматическим набором для ванны, качественной кухонной техникой, сертификатом на мастер-класс, семейной фотосессией или набором для вышивания или вязания. Еще ей можно подарить фитнес браслет, который поможет следить за показателями здоровья. Если мама любит выращивать цветы, то, конечно, можно обрадовать ее цветком в горшке. В любом случае, мама будет рада вашему вниманию.

Вторая женщина, которую можно и нужно баловать подарками — это жена или любимая девушка. Ей вы можете подарить парфюм, стильный кошелек или клатч, курсы иностранного языка, ювелирное украшение, подарочный набор косметики, набор для рисования, средства для укладки волос или комплект белья. Еще вы можете пригласить даму своего сердца в ресторан на романтический ужин.

Маленькие принцессы тоже ждут праздника. Поэтому про подарок ребенку тоже не стоит забывать. Для маленькой девочки можно приобрести наборы для творчества или для экспериментов, куклу, мягкую игрушку, музыкальные инструменты или конструктор. Хорошими подарками будут также книги с яркими иллюстрациями или развивающая настольная игра.

Если в вашем рабочем коллективе есть дамы, то они тоже будут рады получить подарок на праздник. Отличными вариантами будут: кофе или чай, органайзер для рабочего стола, USB-накопитель с оригинальным дизайном, кружка, красивый блокнот или настольная лампа. Также можно преподнести своим прекрасным коллегам электронный сертификат в интернет-магазин или набор косметики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие ошибки совершают мужчины, когда выбирают подарки.

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