Разрушат отношения: мужчины допускают ошибку, когда дарят эти вещи на 8 Марта

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 49 0

Психолог Панфилова назвала деньги одним из худших подарков на 8 Марта

Разрушат отношения: мужчины допускают ошибку, когда дарят эти вещи на 8 Марта

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Неверный выбор может привести к серьезным последствиям.

Вечная проблема мужчин — что подарить любимой на 8 Марта, из года в год становится все острее.  В погоне за оригинальностью мужчины нередко допускают ошибки в выборе презентов или наоборот предпочитают не проявлять смекалку.

Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с NEWS.ru объяснила, какие варианты презентов точно не придутся по душе представительницам прекрасного пола. 

По словам эксперта, качество и внешний вид сюрпризов отражают наше отношение к человеку, подчеркивают, насколько он нам важен и дорог. В вопросе выбора подарка в первую очередь нужно помнить о желаниях и предпочтениях женщины. 

«Если муж подарит жене веточку мимозы или шоколадку, например, вероятнее всего, презенту она не обрадуется. То же самое касается партнеров, которые только начали встречаться. Если подарок будет очень скромным, отношения могут закончиться», — отмечает эксперт.

Чтобы подчеркнуть значимость отношений, совершенно необзяательно вкладывать в подарок сотни тысяч рублей, но и банальности дарить все же крайне нежелательно. Например, если вы ходите постоянно в кино, то билет на фильм не будет хорошим подарком. Идеальным вариантом станет подарок, преподнесенный в качестве сюрприза. 

Деньги, подчеркивает психолог Панфилова, также не лучший вариант подарка на 8 марта. Женщина может воспринять это как некий откуп и нежелание задумываться об интересах второй половинки. 

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