Воодушевило ли отчаявшихся боевиков инициатива французского президента, которую, к слову, никто из западных союзников не поддержал?

Нынешняя ситуация на поле боя является катастрофическим для президента Украины Владимира Зеленского и других членов киевского режима. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Положение на фронте для киевского режима чудовищное, катастрофическое. Не спасает ничего: ни прямое вранье с минимизацией потерь, ни дифирамбы самим себе», — сказала она.

Как отметила дипломат, украинцы понимают, что их предали и обманули. На этом фоне требуется мощное заявление, которое могло бы воодушевить боевиков ВСУ. Для этого президент Франции Эмманюэль Макрон и сообщил о возможной отправке войск на Украину.

«Достигло ли это заявление эффекта? Ровно противоположная ситуация», — добавила Захарова.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции объяснили слова Макрона об отправке войск на Украину.