«Это не слабость»: во Франции объяснили слова Макрона об отправке войск на Украину

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

Лекорню: слова Макрона не являются попыткой начать войну против России

«Это не слабость»: во Франции объяснили слова Макрона об отправке войск на Украину

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

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Тема:
Спецоперация

Стоит ли ожидать солдат НАТО в зоне конфликта?

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не исключает отправки войск на Украину, не являются попыткой начать войну против России. Об этом заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

«Это не отправка войск для ведения войны против России. Сказать, что мы ничего не исключаем — это не слабость и не эскалация», — цитирует чиновника телеканал CNN.

Лидеры стран ЕС, говорит он, так и не пришли к консенсусу на конференции в Париже по вопросам усиления поддержки Украины. Расширение помощи в разминировании и обучении боевиков ВСУ — это не участие в боях с российскими силами, добавил Лекорню.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН отреагировали на желание Макрона отправить войска на Украину.

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