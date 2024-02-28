Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

Бывший премьер СССР Николай Рыжков скончался на 95-м году жизни. О его смерти сообщила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

«Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков», — написала она.

Матвиенко отметила, что Рыжков — человек-эпоха государственного масштаба, человек с уникальной судьбой. Экс-премьер СССР, по ее словам, всегда переживал за то дело, над которым работал, переживал за людей и страну, все происходящее пропускал через себя.

«У нас в Конституции записана фраза об уважении к человеку труда. Так вот, для меня Николай Иванович — ярчайший пример „человека труда“. Честного, бескорыстного и ответственного», — добавила Матвиенко.

В заключении спикер Совфеда выразила соболезнования со словами: «Светлая и долгая память ему».

Николай Рыжков был председателем Совета министров СССР с 1985 по 1991 год. С 2003-го являлся сенатором от Белгородской области, в октябре прошлого года он досрочно сдал мандат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище. Он ушел из жизни в 80 лет 23 февраля.