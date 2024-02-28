Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 1 574 0

Соболезнования выразили в Совфеде России.

Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Бывший премьер СССР Николай Рыжков скончался на 95-м году жизни. О его смерти сообщила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

«Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков», — написала она.

Матвиенко отметила, что Рыжков — человек-эпоха государственного масштаба, человек с уникальной судьбой. Экс-премьер СССР, по ее словам, всегда переживал за то дело, над которым работал, переживал за людей и страну, все происходящее пропускал через себя.

«У нас в Конституции записана фраза об уважении к человеку труда. Так вот, для меня Николай Иванович — ярчайший пример „человека труда“. Честного, бескорыстного и ответственного», — добавила Матвиенко.

В заключении спикер Совфеда выразила соболезнования со словами: «Светлая и долгая память ему».

Николай Рыжков был председателем Совета министров СССР с 1985 по 1991 год. С 2003-го являлся сенатором от Белгородской области, в октябре прошлого года он досрочно сдал мандат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище. Он ушел из жизни в 80 лет 23 февраля.

-4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
92.04
-0.59 99.92
-0.26
Шесть дней финансовой удачи: лунный календарь стрижек на март 2024

Последние новости

10:11
Не время: более 40% покупателей жилья не могут оформить ипотеку
10:01
«Идеальное решение»: Малахов рассказал, что дарит жене по поводу и без
9:31
«Как будто преступление»: как США узнали о встрече Карлсона со Сноуденом
9:18
Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков
9:14
МИД России о словах Макрона про отправку военных на Украину: «Не спасает ничего»
9:06
Центробанк России отозвал лицензию у «Гефеста»

Сейчас читают

Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков
Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским
Патологоанатомы объяснили сообщения о заживо погребенных людях - не для слабонервных
Ирина Тартаковская: «Немалое количество мужчин не востребованы женщинами вообще»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок