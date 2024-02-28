«Отчетливая позиция»: Китай сделал заявление по ситуации на Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 24 0

МИД КНР призвал стороны украинского конфликта снизить напряженность

«Отчетливая позиция»: Китай сделал заявление по ситуации на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

В МИД КНР прокомментировали слова Макрона, который допустил возможность отправки войск НАТО на помощь киевскому режиму.

Китай призвал стороны украинского конфликта приложить все возможные усилия, чтобы снизить напряженность. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат подчеркнула, что Пекин, как и прежде, придерживается конструктивной позиции в украинском вопросе и выступает за мирное урегулирование.

«Позиция Китая по украинскому кризису всегда была отчетливой. Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействовать прекращению огня и боевых действий», — сказала во время брифинга Мао Нин.

Таким образом дипломат прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку европейских войск и армии НАТО на Украину. Французский лидер заявил об этом во время конференции в Париже, где представители стран ЕС и военного альянса собрались, чтобы обсудить поддержку киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД России высказались о словах Макрона про отправку военных на Украину.

Тема:
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