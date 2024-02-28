«Они постоянно тут»: российский боец рассказал о спецназе НАТО в зоне СВО

РИА Новости: российский военный рассказал о присутствии спецназа НАТО в зоне СВО
Фото: Reuters / STRINGER
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Военнослужащий РФ уверен, что у самой Украины нет таких специалистов, которые иногда встречаются на территории спецоперации.
Российским военным известно о присутствии спецназа НАТО в зоне спецоперации. Об этом рассказал участник СВО, командующий одним из штурмовых подразделений армии России.
По словам офицера, спецназ международного военного альянса замечали на артемовском направлении.
«Представителей сил специальных операций стран НАТО давно фиксируют на нашем Артемовском направлении. Это не секрет. Заградотряды, не дающие отступать украинцам, часто из них состоят. Мы с ними уже „познакомились“ здесь. Особенно поляки себя проявили», — передает слова российского бойца РИА Новости.
Более того, военнослужащий уверен, что западное вооружение по российским целям наводят именно иностранцы, так как на Украине просто нет специалистов такого качества. Это же касается и других родов войск: связи, авиации и, в целом, военных консультантов.
Правда, по словам командира, спецназ НАТО — это все-таки «краткосрочные бойцы», которые длительного прессинга не выдерживают.
«Они постоянно тут. Раньше их пытались добровольцами и наемниками представить, но постепенно все становится на свои места. Под Богдановкой наши ребята группу таких спецов уничтожили, и оборона на этом участке посыпалась, украинцы дера дали», — говорит военный.
Обсуждать отправку войск НАТО на Украину начали после конференции, прошедшей на днях в Париже. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что такая возможность действительно существует. Однако страны Прибалтики, а также Германия уже заявили, что не допустят, чтобы их армии воевали с Россией.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Евросоюзе признали присутствие западного спецназа на Украине.
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