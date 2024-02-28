«Все знают»: в ЕС признали присутствие западного спецназа на Украине

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 49 0

FT: чиновник из ЕС заявил о присутствии западного спецназа на Украине

«Все знают»: в ЕС признали присутствие западного спецназа на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Nicholas Goodman

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Тема:
Спецоперация

Что удалось выяснить об этой ситуации?

Военные из стран Запада присутствуют на Украине, однако это не признают официально. Об этом сообщила газета FT со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника из оборонной сферы.

«Все знают, что на Украине есть западный спецназ, об этом просто не заявляли официально», — сказал он.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявлением о возможной отправке западных войск на Украину хотел усилить «сдерживание и неопределенность» в отношениях с Россией, отметил чиновник.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции объяснили слова Макрона об отправке войск на Украину.

Тема:
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