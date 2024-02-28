Пашинян разъяснил значение заморозки отношений Армении с ОДКБ

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 42 0

Пашинян предупредил о возможной заморозке отношений Армении с ОДКБ де-юре

Пашинян разъяснил значение заморозки отношений Армении с ОДКБ

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Какое заявление сделал политик?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян разъяснил заморозку отношений страны с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он заявил, что такой шаг означает отсутствие постоянного представителя при ОДКБ, а также неучастие государства в мероприятиях на высоком и высшем уровнях, пишет издание 24news.

«Заморозка отношений с ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при ОДКБ и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровне», — сказал премьер.

Он отметил, что Армения так и не получила ответа от ОДКБ на вопрос о зоне ответственности. Пашинян сказал, что сейчас отношения с организацией де-факто заморожены - если ситуация не решится, они будут приостановлены де-юре.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал вероятность войны с Арменией.

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