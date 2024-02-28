«Это политика»: глава Азербайджана прокомментировал вероятность войны с Арменией

Ильхам Алиев считает, что подобные разговоры намерено ведутся политиками в Европе.

Азербайджан не собирается нападать на Армению. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом глава государства рассказал на встрече с председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом.

«Боррель заявил, что, если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие плоды этого. Во-первых, откуда у Борреля информация о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов», — передает слова азербайджанского лидера Sputnik Азербайджан.

Алиев добавил, что разговоры о возможной войне с соседями являются откровенными инсинуациями, которые распространяет, например, президент Франции Эммануэль Макрон.

«Все это часть антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации нашей страны, связанной с тем, что Азербайджан якобы готовится напасть на Армению», — убежден Алиев.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября 2023 года. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023-го в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября 2023-го после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

28 сентября 2023-го стало известно, что Нагорный Карабах упразднен. Он прекратит свое существование 1 января 2024 года. Территории отныне будут принадлежать исключительно Азербайджану.

В октябре Пашинян выступил за возвращение миротворцев в РФ при уходе из Карабаха. По его словам, их нахождение на этой территории не зависит от Армении. Он также признал сложные отношение между Ереваном и Москвой. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг своей страны в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что главы Азербайджана и Армении договорились о переговорах по мирному соглашению.