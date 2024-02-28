Стоимость биткоина достигла 64 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года

Биткоин в ходе торгов подорожал на 12,25%, достигнув отметки в 64 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Последний раз монета стоила столько 14 ноября 2021 года. Исторический максимум был зафиксирован в том же месяце — тогда биткоин достиг отметки в 69 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, как можно легко потерять свои деньги, вкладываясь в криптовалюту. Возможными вариантами развития событий поделился управляющий активами и трейдер Григорий Бегларян.

По мнению эксперта, нередко, инвестируя в криптовалюту, можно не только потерять свои сбережения, но и, более того, остаться в должниках. На бирже распространено такое понятие, как кредитное плечо, когда брокер может вам одолжить определенное количество денег под залог ваших же активов.