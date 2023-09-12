«Цена не может расти бесконечно»: почему можно обанкротиться, инвестируя в крипту

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 882 0

Трейдер Григорий Бегларян предостерег от риска вложения в криптовалюту

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra; 5-tv.ru

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Биржа в любой момент может обвалиться.

Как можно легко потерять свои деньги, вкладываясь в криптовалюту? Возможными вариантами развития событий управляющий активами и трейдер Григорий Бегларян эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко на территории Водного стадиона, где состоялась регата радио Monte Carlo в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам трейдера, нередко, инвестируя в криптовалюту, можно не только потерять свои сбережения, но и более того остаться должным. На бирже распространено такое понятие как кредитное плечо, когда брокер может вам одолжить определенное количество денег под залог ваших же активов.

«То есть, если у вас есть тысяча рублей, вы можете занять у брокера пять тысяч — один к пяти, то есть если цена растет, вы заработаете в пять раз больше, но, если цена упадет на 50-70%, вы будете должны. <…> Цена не может расти бесконечно, а падать она может сколько угодно до нуля», — объяснил Григорий Бегларян.

Перевести криптовалюту в фиат, то есть обычные деньги, можно лишь на бирже, которая в любой момент может обвалиться.

«Соответственно вы выводите эти деньги на биржу — свои биткоины или другое, они у вас на бирже — она накрывается и все», — рассказывает Григорий Бегларян.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛДПР показали записку Жириновского 2018 года с призывом отказаться от доллара.

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