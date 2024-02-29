Казнь серийного убийцы в США остановили в последнюю минуту

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 33 0

Мужчина находится в тюрьме с 1974 года.

Казнь серийного убийцы в США остановили в последнюю минуту

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Казнь 73-летнего американского заключенного в штате Айдахо была остановлена в последнюю минуту. Сотрудники тюрьмы, в которой сидел серийный убийца Томас Крич, не успели применить смертельный раствор в установленные законом сроки.

Представители администрации исправительного учреждения рассказали Associated Press, что Крич должен был быть казнен с помощью смертельной инъекции утром, но надеялся на отсрочку процедуры. Верховный суд США отклонил прошение заключенного.

Когда он уже был подготовлен к введению раствора, руководство тюрьмы выяснило, что «ставить ему капельницу внутривенно невозможно». Причиной стало истечение срока исполнительного ордера.

Отмечается, что решение о дальнейшей судьбе мужчины будут принимать власти. Крич оказался в тюремной камере в 1974 году, он получил пожизненный срок.

Преступник совершил пять убийств в трех штатах, а подозревают его еще в нескольких. В стенах исправительного учреждения в 1981-м заключенный до смерти избил своего 22-летнего сокамерника, осужденного за угон машины. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в Алабаме впервые в истории США казнили преступника с помощью чистого азота.

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