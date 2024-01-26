В Алабаме впервые в истории США казнили преступника с помощью чистого азота

В американском штате Алабама впервые в истории страны состоялась смертная казнь с помощью азота. По данным представителей пресс-службы местного генерального прокурора Стива Маршала, умертвлен был 58-летний Кеннет Юджин Смит. Процедура длилась около 30 минут. Мужчина сам выбрал способ исполнения своего приговора.

«Правосудие осуществилось. Смит был умерщвлен», — цитируют Маршалла в ведомстве.

Как отмечается в заявлении, к смерти американец был приговорен 35 лет назад за заказное убийство. Его жертвой стала женщина, любящая мама и бабушка. Генпрокурор призвал жителей Алабамы присоединиться к нему и помолиться за семью и друзей Элизабет, чтобы теперь они смогли скорее обрести долгожданный покой.

Закон, разрешающий казнь с помощью чистого азота, был принят в 2018 году и вскоре признан эффективным и гуманным методом казни. Федеральный окружной суд, рассматривавший жалобу Смита на этот метод, пришел к выводу — отсутствуют доказательства, что такая казнь вызовет у заключенного дополнительную боль». Несмотря на споры с покойным Ситом Маршалл уверен, что Алабама добилась «чего-то исторического».

«Как и большинство штатов, Алабама пришла к выводу, что некоторые преступления настолько ужасны, что требуют высшей меры наказания. Но активисты, выступающие против смертной казни, пытались свести на нет это моральное суждение, проводя кампании давления против всех, кто помогает государствам в этом процессе. Их не волнует, что новый метод Алабамы гуманен и эффективен. Они знают, что его так же легко реализовать», — говорит Маршалл

Международные усилия активистов призваны подорвать систему правосудия штата, продолжил генпрокурор, и отказать в правосудии жертвам «отвратительных убийств». Свой проверенный метод Маршалл считает хорошим решением для других государств и предупреждением тем, кто подумывает о пролитии невинной крови.

Казнь Смита состоялась после его неудачных попыток оспорить меру в Верховном суде США и вопреки возражениям ООН и правозащитников. Заключенному пустили азот через дыхательную маску, что спровоцировало гипоксию и затем смерть. Противники метода указывают на риски, из-за которых казнь может превратиться в пытку. Они предполагают, что у осужденного могут начаться судороги, он может захлебнуться своей рвотой и задыхаться слишком долго из-за неплотного прилегания маски.

Однако Смит сам выбрал такой способ после «неудачи» в 2022 году — тогда казнь с помощью смертельной инъекции сорвалась, исполнители не смогли вовремя ввести катетер в вену.

Ранее, писал 5-tv.ru, футболиста Квинси Промеса хотят приговорить к девяти годам тюрьмы за наркотики.