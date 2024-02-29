Умерла актриса из сериала «Деффчонки» Дарья Гончарова

Российская актриса Дарья Гончарова скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщает «Содружество домов культуры», где актриса руководила театральной студией.

«Светлая память о Дарье Эдуардовне навсегда останется в наших сердцах», — написано в сообщении, опубликованном в официальной группе Содружества в социальной сети «ВКонтакте».

Причина смерти не называется. Известно, что прощание с актрисой пройдет 1 марта в Звенигороде в Соборе Вознесения Господня.

Коллеги отмечают, что Гончарова была очень добрым человеком, умела радоваться жизни и всегда приходила на помощь. Кроме того, она была профессионалом своего дела. Дарья была педагогом.

Артистка родилась 15 октября 1970 года. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина в 1994 году. После работала в Московском театре «У Никитских ворот» до 2000 года. Она принимала участие в таких спектаклях, как: «Роман о девочках», «Ромео и Джульетта», «Утиная охота». С 1995 года Гончарова преподавала актерское мастерство и технику речи.

Дарья Гончарова также сыграла в четырех сериалах: «Деффчонки», «Звезда эпохи», «Ландыш серебристый-2» и «На углу у Патриарших-3». В сериале «Деффчонки» Дарья играла вместе с дочерью, актрисой Таисией Вилковой от первого мужа актера Александра Вилкова.

Супруги развелись в 2004 году. Позже Дарья вышла замуж за актера Михаила Полосухина. В этом браке родились сыновья Антон и Олег.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Таисия Вилкова вышла замуж.