Звезда «Деффчонок» Таисия Вилкова вышла замуж в разгар пандемии
Актриса расписалась в московском ЗАГСе с 32-летним режиссером и актером Семеном Серзиным.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
Фото, видео: Instagram @taisiyavilkova, @senya_serzin
Звезда «Деффчонок» 23-летняя Таисия Вилкова вышла замуж за 32-летнего режиссера и актера Семена Серзина. Пара расписалась в московском ЗАГСе прямо в разгар пандемии коронавируса. В сети появились фотографии, на которых молодожены позируют медицинских масках.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Свадьба Таисии Вилковой и Семена Серзина стала большой неожиданностью для общественности. Никто точно не знает, сколько длились добрачные отношения влюбленной пары — они старались не афишировать роман.
Таисия Вилкова наследница продюсера Дарьи Гончаровой и актера Александра Вилкова. Юная артистка приобрела огромную популярность и любовь зрителей после съемок в отечественном сериале «Деффчонки». На ее счету работа над множеством других кинокартин, в числе которых «Гоголь. Вий», «Елки последние», «Дед Мороз. Битва магов», «Фарца» и другие.
Стоит отметить, что не все отличаются такой смелостью, какой обладают Вилкова и Серзин. Многие знаменитости предпочитают отменять значимые мероприятия из-за пандемии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Водянова может отменить свадьбу с сыном миллиардера из-за коронавируса.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
39%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?