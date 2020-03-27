Звезда «Деффчонок» 23-летняя Таисия Вилкова вышла замуж за 32-летнего режиссера и актера Семена Серзина. Пара расписалась в московском ЗАГСе прямо в разгар пандемии коронавируса. В сети появились фотографии, на которых молодожены позируют медицинских масках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HELLO! Russia (@hello__ru) 27 Мар 2020 в 7:34 PDT

Свадьба Таисии Вилковой и Семена Серзина стала большой неожиданностью для общественности. Никто точно не знает, сколько длились добрачные отношения влюбленной пары — они старались не афишировать роман.

Таисия Вилкова наследница продюсера Дарьи Гончаровой и актера Александра Вилкова. Юная артистка приобрела огромную популярность и любовь зрителей после съемок в отечественном сериале «Деффчонки». На ее счету работа над множеством других кинокартин, в числе которых «Гоголь. Вий», «Елки последние», «Дед Мороз. Битва магов», «Фарца» и другие.

Стоит отметить, что не все отличаются такой смелостью, какой обладают Вилкова и Серзин. Многие знаменитости предпочитают отменять значимые мероприятия из-за пандемии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Водянова может отменить свадьбу с сыном миллиардера из-за коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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