Долго жила в тени мужа: как сложилась судьба Елены Степаненко после развода

С бывшим супругом артистка прожила почти 40 лет. После он женился вновь — на женщине, которая всего на четыре года младше, чем его прошлый брак. Чем в этом время занималась Степаненко?

Все помнят громкий развод народного артиста РСФСР Евгения Петросяна и заслуженной артистки России Елены Степаненко. Слаженный дуэт, который казался таким живым и искренним на сцене, внезапно распался, спустя практически 40 лет совместной жизни и творчества.

Но если о любовных похождениях Евгения Вагановича и его новой молодой супруги Татьяны Бурухуновой то и дело появляются какие-то новости, то Степаненко как будто совсем пропала с радаров. А ведь довольно популярным является мнение, что развод звездных супругов был большой ошибкой и не пошел на пользу никому из них. 5-tv.ru решил разобраться, куда исчезла Елена Степаненко и как расставание повлияло на жизни обоих супругов.

Юмористический союз

Петросян и Степаненко познакомились еще в 1979 году. Спустя шесть лет, артисты решили связать себя узами брака. Со стороны пара выглядела образцовым семейным союзом, ведь даже на сцене муж и жена постоянно выступали вдвоем, обыгрывая ситуации из семейной жизни. Однако, в 2018 году, Степаненко, внезапно для поклонников звездного дуэта, подает на развод.

Процесс был громким. После 30 с лишним лет брака, жена пыталась забрать у Петросяна долю от восьми квартир, антиквариата и прочих материальных благ, принадлежащих юмористу. Согласно имеющимся данным, Степаненко претендовала более, чем на 80% от всего совместно нажитого имущества, объем которого составляет полтора миллиарда рублей. Спустя четыре с половиной месяца судебных тяжб, многолетний брак был расторгнут.

Неправильный выбор?

После развода прошло уже шесть лет. Что же произошло в жизни экс-супругов за эти годы? У Евгения Вагановича, судя по всему, жизнь только начинается. Спустя всего год, после развода, он расписался с молодой Татьяной Брухуновой, которая всего на четыре года младше, чем брак Петросяна и Степаненко. Молодая избранница крайне странно ведет себя по отношению к супругу — тратит его накопления на вульгарно дорогие покупки, путешествует, зачастую даже без самого Петросяна, а также наплевательски относится к здоровью немолодого юмориста.

Резонанс вызвал случай, произошедший в середине этого месяца — 12 февраля 2024 года 78-летний артист был экстренно госпитализирован с переломом плеча после падения. Состояние Евгения Вагановича было весьма тяжелым и ему даже пришлось перенести операцию, после которой он до сих пор восстанавливается.

Самим-собой разумеющимся кажется предположить, что супруга Петросяна все это время находится рядом с мужем. Однако, как стало известно, пока народный артист находился в больнице, молодая Татьяна с шиком отдыхала в Китае, никак не реагируя на новости о травме супруга. Более того, она опровергала информацию о переломе, хотя позже сам юморист подтвердил факт госпитализации.

Такое безразличие буквально заставило фанатов задаться вопросом: «Неужели новая избранница лучше любящей и проверенной временем Степаненко?». Однако, и бывшая жена Петросяна не поспешила на помощь когда-то любимому человеку, по крайней мере, об этом ничего не известно.

Как и многим неизвестно, куда пропала заслуженная артистка, ведь уже несколько лет, от нее нет практически никаких вестей. Последние концерты Степаненко дала почти три года назад, а ее сайт и аккаунты в соцсетях заброшены. Но не стоит волноваться. Все эти годы и по сей день Елена Григорьевна делами, а не словами доказывает, что она — не бледная тень бывшего мужа, а крупный самостоятельный артист.

Что сейчас занимается Степаненко?

В 2020 году она была ведущей своего авторского шоу на ТВ, а с 2021 года Степаненко ведет юмористическую передачу на пару с артистом эстрады Кареном Аванесяном. Не забывает юмористка и о своих фирменных монологах, зачастую выступая на той же сцене, что и Евгений Ваганович. На смену иронии на тему семейной жизни, пришли шутки о разводе и бывших мужьях.

В 2021 году Елена Григорьевна попробовала себя в музыке, выпустив сингл «Моя песня» на мелодию Александра Добронравова, а одним из последних громких инфоповодов, связанных с артисткой, стало ее впечатляющее похудение. Дело в том, что за год Степаненко удалось сбросить 42 килограмма. Как рассказывала сама юмористка, при росте в 168 сантиметров, ее вес составлял 110 килограммов. Спустя год строгих ограничений и диет, заслуженной артистке удалось добиться впечатляющего результата — снизить вес до 68 килограммов. Теперь она выглядит значительно моложе своего возраста, чем привлекает новую молодую аудиторию.

Была ли любовь?

Но почему же все-таки случился развод? Неужели звездным супругам хуже жилось бы вместе, чем порознь? Оказывается, что порознь они живут намного дольше, чем шесть лет. Как рассказывал еще в далеком 2018 году звездный адвокат Сергей Жорин, пара около пятнадцати лет не вела совместного хозяйства и не жила, как муж и жена. Получается, что идиллия на сцене была лишь умело созданным образом, и не имела ничего общего с реальной жизнью.

Тем не менее, судя по всему, оба артиста довольны нынешним положением вещей: Евгений Ваганович увлечен новым романом с молодой женой, а Елена Григорьевна хорошеет на глазах и доказывает, что возраст — не помеха для развития и карьеры.

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