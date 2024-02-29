Наши дети увидят мамонтов? Ученые нашли способ воскресить вымерших животных

Сейчас ДНК исчезнувших видов используют, чтобы предотвратить гибель современных обитателей планеты.

Стало известно, что некоторые стартапы сообщили о планах возродить несколько видов вымерших животных. Среди них, например: европейский дикий тур, заботливая лягушка и мамонт. Для этого специалисты используют остатки сохранившихся ДНК этих видов, реконструируют и имплантируют их ныне живущим наиболее ближайшим родственникам в животном мире, рассказывает сайт KP.RU.

При этом ученые отметили, что о стопроцентном восстановлении того или иного вида речи не идет. Это связано с тем, что даже незначительные различия в ДНК, которые можно оценить всего 2-5%, уже могут значительно повлиять на внешний вид животного.

Раннее специалисты уже предприняли попытку возродить один из исчезнувших видов. Им в 2009 году стал пиренейский козел букадо. Однако его жизнь продлилась всего несколько минут из-за дефектов внутренних органов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ловушку фермера попало необычное животное, которое более 130 лет считали вымершим.