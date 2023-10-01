Более 130 лет считали вымершим: в ловушку фермера попало необычное животное

Аграрий установил капканы, чтобы поймать воришку, разоряющего его хозяйство. Содержимое ловушки его удивило.

Фермер из Южной Австралии наткнулся на животное, которое считалось вымершим более века назад. В его ловушку угодил тигровый кволл — существо, которое не видели в штате с 1880-х годов. Об этом пишет LADbible со ссылкой на Службу национальных парков и дикой природы (NPWS). Ресурс также показал фото необычного зверька.

Пао Лин Цай расставил капканы на своих владениях, чтобы защитить цыплят. Кто-то воровал домашнюю птицу. Фермер думал, что это кошка или лиса, однако на месте преступления оказался пятнистый и клыкастый зверь небольших размеров.

Случай стал первым в Южной Австралии за более чем 130 лет. Тигрового кволла считали вымершим и не видели все это время.

Специалисты пока не могут установить, откуда именно взялся в штате кволл. Версий несколько: он мог преодолеть долгий путь из другого региона или сбежать из клетки любителей экзотических животных. А возможно это действительно представитель реликтового вида, потомки которого долгое время скрывались от человеческих глаз, никуда не исчезая.

NPWS расставил по штату больше ловушек, а также установил камеры видеонаблюдения в надежде «поймать» больше кволлов. Уточняется, что устройства сделаны так, что не причинят вреда животным.

Вместе с тем, местных жителей призвали не контактировать с животным в случае встречи с ним. Известно, что животное отличается агрессивностью. Были случаи, когда этот зверек, вес которого примерно три килограмма, нападал на кенгуру. Ожидается, что пойманного кволла отвезут в более типичные для него места обитания, где сохранились популяции вида.

Исчезновение кволлов было связано с деятельностью человека. На континент после его открытия люди начали завозить кошек, собак и других животных, которым тоже необходимо было охотиться. Таким образом у кволлов появились конкуренты, отнимавшие пищу.

Охранники природы уверяют, что в природе осталось всего 14 тысяч особей, и они находятся под угрозой полного исчезновения. В регионах его прибывания он старается держаться подальше от людей. Поэтому встреча с тигровым кволлом сейчас — настоящая сенсация.

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