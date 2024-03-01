«Можно ориентироваться»: что о вашей квартире говорят любимые места кошки

Пушистые любимцы не просто так выбирают локации повыше и потеплее.

В России отмечают самый «пушистый» праздник — 1 марта наступил День кошек. Эти домашние питомцы всегда окружают своего дорогого хозяина любовью и чувством безопасности, а человек, в свою очередь, находит кого-то, кому может посвятить заботу и внимание.

Однако кошки являются не только прекрасными компаньонами, но и оказываются чудесными помощниками, которые «подсказывают» человеку, какие места в его доме или квартире самые лучшие.

Так, жилище благодаря пушистику можно сделать намного уютнее и комфортнее, сообщили 5-tv.ru в пресс-службе федерального застройщика «Страна Девелопмент». Компания побеседовала с жителями своих ЖК о том, какие места в квартире чаще всего предпочитают кошки.

Вполне заслуженно считается, что домашний любимец способен выбрать особые «уголки», а хозяева вслед за питомцем могут перенять его некоторые «привычки» и намного улучшить свой дом.

«Кошки не любят холод и сквозняки. Больше 60% опрошенных поделились, что их хвостатые компаньоны выбирают для отдыха самые укромные места в доме: платяной шкаф, мягкое кресло поближе к батарее или изголовье кровати. Получается, что кошки отлично улавливают домашнюю „розу ветров“: по ним можно ориентироваться, где в квартире не сквозит и всегда тепло», — говорится в сообщении.

Кроме того, кошки не переносят резких и громких звуков. Около трети респондентов заметили, что пушистики стараются найти самые тихие места, учитывая при этом акустику.

Удачная расстановка мебели в квартире, ковер на полу, а также мягкие текстуры в оформлении комнат намного предпочтительнее для кошек, нежели суровый минимализм. Около 9% владельцев маленьких хищников отметили, что их любимцы стараются контролировать все входы и выходы в помещении, в том числе окна и и двери.

По «мнению» кошек, они потенциально небезопасны, и в связи с этим животные стараются забраться как можно выше — на шкафы и даже холодильники.

«Чувство самосохранения подсознательно заложено во всех разумных существах, не исключая человека. Поэтому, например, психологи рекомендуют обустраивать рабочее пространство в квартире не только с учетом источника света, но и спиной к стене, для ощущения безопасности», — отметили в компании.

Также питомцы отдают предпочтение таким интересным местам, как ванна, стиральная машинка и даже карниз для штор. Порой при выборе локации в квартире кошки учитывают различные факторы, не всегда понятные для их хозяев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как уличный кот помог пенсионеру обрести счастье.