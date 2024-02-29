Московские центральные диаметры перевозят более 1,3 млн человек ежедневно

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 15 0

В планах — масштабное развитие Центрального транспортного узла. Здесь обновят поезда и инфраструктуру, сократят интервалы движения составов.

Московские центральные диаметры перевозят более 1,3 млн человек ежедневно

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию заявил, что Московские центральные диаметры (МЦД) соединят Московский регион с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями.

Сегодня в городе работает уже четыре диаметра, которыми ежедневно пользуются более 1,3 миллиона человек.

Это позволяет разгружать столичные дороги, снижать пассажиропоток в метро и улучшать связанность Москвы и Московской области. Благодаря МЦД у горожан появляется возможность строить новые удобные маршруты, в том числе без пересадок.

В перспективе такой опыт смогут перенять и другие регионы страны. В планах —масштабное развитие Центрального транспортного узла (ЦТУ). Здесь обновят поезда и инфраструктуру, сократят интервалы движения составов. В регионах, которые соединит ЦТУ, проживают около 30 миллионов человек, поэтому его развитие — одна из важнейших задач на ближайшие годы.

Успешный опыт диаметров показал, что развитие железнодорожной инфраструктуры приводит к росту мобильности населения, улучшению экономической ситуации, повышению привлекательности городского транспорта. Ежедневно миллионы пассажиров отдают предпочтение МЦД. Это стало возможным благодаря коротким интервалам, постепенному обновлению подвижного состава, удобным станциям и выгодной тарифной системе.

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