Актуальный вопрос: как вырастет налоговый вычет на детей в России

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что в стране необходимо начать постоянную работу, которая будет направлена на повышение качества жизни семей с детьми и на поддержку рождаемости. При этом важно снизить уровень бедности среди многодетных семей.

«Проблема бедности стоит остро. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны. А среди многодетных семей, по оценкам экспертов, уровень бедности составляет около 30%. Нужно добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза — хотя бы до 12%», — отметил президент.

По официальным данным, сейчас в России проживают более двух миллионов семей, в которых растут трое и больше детей. С 2018 по 2022 год их число увеличилось на 26,8% — это положительная динамика, отметил Путин.

Таким образом, он считает, что теперь необходимо увеличить налоговый вычет на детей: на второго ребенка — в два раза (до 2,8 тысячи рублей в месяц), на третьего и каждого последующего — до 6 тысяч рублей. Например, семья с тремя детьми сможет ежемесячно сохранять в своем бюджете около 1,3 тысячи рублей.

«При этом размер годового дохода, на который распространяется вычет, также предлагаю повысить: с 350 до 450 тысяч рублей. Такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявления», — сказал глава государства.

Помимо этого, Путин предложил продлить программу материнского капитала — минимум до 2030 года. Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей.

А при рождении второго ребенка — еще 202 тысяч рублей. При этом размер материнского капитала регулярно индексируется.