Оглушительный провал: сколько боевиков ВСУ погибло при попытке высадиться на Тендровскую косу

Речь шла о совершенно безлюдной местности, где нет никаких населенных пунктов.

ВСУ потеряли примерно 20 боевиков при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Потери вооруженных формирований киевского режима в этой провалившейся операции — около 20 боевиков», — написал он в Telegram-канале.

Сальдо добавил, что в провальной операции принимали участие боевики 73-го центра специальных морских операций ВСУ. Речь шла о совершенно безлюдной местности, где нет никаких населенных пунктов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина опасается прорыва обороны уже летом.