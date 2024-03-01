Оглушительный провал: сколько боевиков ВСУ погибло при попытке высадиться на Тендровскую косу

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 9 0

Сальдо: ВСУ потеряли около 20 боевиков на Тендровской косе

Оглушительный провал: сколько боевиков ВСУ погибло при попытке высадиться на Тендровскую косу

Фото: Reuters / HOLLIE ADAMS

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Тема:
Спецоперация

Речь шла о совершенно безлюдной местности, где нет никаких населенных пунктов.

ВСУ потеряли примерно 20 боевиков при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Потери вооруженных формирований киевского режима в этой провалившейся операции — около 20 боевиков», — написал он в Telegram-канале.

Сальдо добавил, что в провальной операции принимали участие боевики 73-го центра специальных морских операций ВСУ. Речь шла о совершенно безлюдной местности, где нет никаких населенных пунктов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина опасается прорыва обороны уже летом.

Тема:
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